انتهاء عملية التصويت لانتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان.. وانطلاق عملية العد والفرز

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، انه "انتهت عملية التصويت لانتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان".وأشار البيان إلى "بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب النائب الاول لرئيس ".وكانت قد أعلنت ، أسماء المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.وقالت الدائرة في بيان، ان "رئيس السن النائب أغلق باب الترشيح لانتخاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وهما: النائب ، والنائب ".يذكر أن مجلس النواب، انتخب قبل قليل، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، بحصوله على 208 أصوات.