المجلس السياسي الوطني يصدر بياناً بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان

وذكر المجلس في بيان ورد لـ ، انه "يبارك الوطني انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وانتخاب مرشحه الأستاذ رئيسًا المجلس النواب العراقي في دورته السادسة، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية خلال المرحلة المقبلة".وثمن المجلس عاليًا "الدور الذي اضطلع به قادة الكتل والقوى السياسية والسادة النواب في إنجاز هذا الدستوري المهم، بما يعكس حرصهم على استكمال المسار الدستوري وترسيخ العمل المؤسسي".وأشاد المجلس السياسي الوطني "بالموقف الوطني المسؤول لرئيس تحالف العزم ، بانسحابه من سباق الترشيح لرئاسة دعمًا للتوافق السياسي وتغليبا للمصلحة الوطنية، والتوقيتات الدستورية، وهو موقف يُجسد روحالمسؤولية والشراكة في هذه المرحلة المهمة".وأكد المجلس سعيه الدائم إلى "العمل التكاملي والمسؤول مع مختلف القوى السياسية، بما يضمن تعزيز الاستقرار ودعم المسار الديمقراطي، والمضي قدمًا في تشريع القوانين التي تلبي تطلعات الشعب العراقي، وتخدم مصالحه العليا، وتسهم في بناء دولة المواطنة والمؤسسات".