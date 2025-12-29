انتهاء التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان وبدء العد والفرز

انتهت، قبل قليل، عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس .

وقال بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، "انتهت عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان".





وأشار البيان إلى "بدء عملية العدّ والفرز لانتخاب النائب الاول لرئيس "، مشيرا الى أن "عدد المصوتين 293 عضوا".

وكانت أعلنت، أسماء المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس وهما ريبوار كريم وشاخوان عبد الله.

يذكر أن مجلس النواب انتخب، اليوم الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.