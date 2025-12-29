اول تعليق للحلبوسي بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب

وقال في تدوينة على منصة X وتابعتها ، "أتقدّم بالشكر والتقدير إلى رؤساء الأحزاب السياسية والى رؤساء الكتل البرلمانية، وإلى أعضاء على نيل ثقتهم بانتخابي رئيساً لمجلس النواب للدورة السادسة وهي ثقة أعدّها تكليفاً دستورياً ومسؤولية وطنية جسيمة".وأضاف ان "هذه المرحلة تضع أمامنا جميعاً كممثلين عن الشعب، واجباً واضحاً في النهوض بدورنا التشريعي والرقابي بما يحفظ الدستور ويعزّز الاستقرار ويقدّم مصلحة فوق أي اعتبار"، مطمئنا "أبناء شعبنا بأن سيكون على قدر هذه الأمانة، وأن خدمة الدولة والمواطن ستبقى البوصلة التي تحتكم إليها في كل قرار".