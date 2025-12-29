مجلس النواب يستأنف عملية انتخاب النائب الثاني

استأنف ، مساء الاثنين، عملية انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وكان البرلمان قرر، مساء اليوم، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.

يذكر أن انتخب، اليوم الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.