البرلمان.. تمديد استراحة الجولة الثانية بعد خلاف بشأن منصب النائب الثاني

قرر رئيس السن في ، تمديد استراحة الجولة الثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ ، "رئيس السن يمدد استراحة النواب لمدة ساعة بانتظار اكتمال النصاب".

الى ذلك قال مصدر آخر، إن "هناك خلافا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وكان البرلمان قرر، مساء اليوم، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.

يذكر أن انتخب، اليوم الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.