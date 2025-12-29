الصفحة الرئيسية
البرلمان.. انتهاء التصويت لانتخاب النائب الثاني وبدء العد والفرز
سياسة
2025-12-29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
333 شوهد
انتهت، قبل قليل، عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس
مجلس النواب
.
وقال بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، "انتهت عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان"، مشيرا الى "بدء عملية العد والفرز".
وكان البرلمان قرر، مساء اليوم، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.
يذكر أن
مجلس النواب
انتخب، اليوم الاثنين،
هيبت الحلبوسي
رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب
عدنان فيحان
لمنصب النائب الأول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
البرلمان
انتخابات
شاخوان عبد الله
هيبت الحلبوسي
رئيس البرلمان
مجلس النواب
رئيس المجلس
عدنان فيحان
الحلبوسي
لحلبوسي
