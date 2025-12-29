البرلمان.. انتهاء التصويت لانتخاب النائب الثاني وبدء العد والفرز

انتهت، قبل قليل، عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس .

وقال بيان مقتضب للدائرة الإعلامية، "انتهت عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان"، مشيرا الى "بدء عملية العد والفرز".

وكان البرلمان قرر، مساء اليوم، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.

يذكر أن انتخب، اليوم الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.