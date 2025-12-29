مجلس النواب يقرر إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني

قرر ، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس، "حصل النائب ريبوار كريم: 156 صوتا، والنائب : 102 صوت، مع وجود 22 ورقة باطلة"، مضيفة "جولة ثالثة بعد المداولة".

وكان البرلمان قرر، اجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول ريبوار كريم: 153 صوتا وشاخوان عبد الله: 119 صوتا، مع وجود 21 ورقة باطلة.

يذكر أن انتخب، الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.