العامري يتوقع إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني الثلاثاء

توقع الأمين العام لمنظمة ، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس يوم الثلاثاء.

​

وقال في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها ، "انجاز كبير تم انتخاب رئيس والنائب الأول، والنائب الثاني ذهبنا لجولتين ولم ينال المرشحين الاكثرية المطلقة كما ينص على ذلك الدستور"، مضيفا "سنذهب بعد المداولات لجولة ثالثة يوم غد".

وكان مجلس النواب قرر، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول النائب ريبوار كريم: 156 صوتا، والنائب : 102 صوت، مع وجود 22 ورقة باطلة في الجولة الثانية.

يذكر أن مجلس النواب انتخب، اليوم الاثنين، رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.