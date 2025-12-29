Alsumaria Tv
الأبراج
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني

سياسة

2025-12-29 | 17:27
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
قرر مجلس النواب، رفع جلسته الأولى للمداولة بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال رئيس المجلس هيبت الحلبوسي وفق وكالة الأنباء العراقية، "تم رفع الجلسة للمداولة مع الكتل السياسية بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس".
 
وكان مجلس النواب قرر، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول النائب ريبوار كريم: 156 صوتا، والنائب شاخوان عبد الله: 102 صوت، مع وجود 22 ورقة باطلة في الجولة الثانية.
 
يذكر أن مجلس النواب انتخب، اليوم الاثنين، هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب عدنان فيحان لمنصب النائب الأول.
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
