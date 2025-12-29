البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني

قرر ، رفع جلسته الأولى للمداولة بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.

وقال وفق ، "تم رفع الجلسة للمداولة مع الكتل السياسية بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس".

وكان قرر، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول النائب ريبوار كريم: 156 صوتا، والنائب : 102 صوت، مع وجود 22 ورقة باطلة في الجولة الثانية.

يذكر أن مجلس النواب انتخب، اليوم الاثنين، هيبت رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب لمنصب النائب الأول.