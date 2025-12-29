الصفحة الرئيسية
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
المزيد
البرلمان يرفع جلسته للمداولة بشأن منصب النائب الثاني
سياسة
2025-12-29 | 17:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
823 شوهد
قرر
مجلس النواب
، رفع جلسته الأولى للمداولة بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس.
وقال
رئيس المجلس
هيبت الحلبوسي
وفق
وكالة الأنباء العراقية
، "تم رفع الجلسة للمداولة مع الكتل السياسية بشأن اختيار النائب الثاني لرئيس المجلس".
وكان
مجلس النواب
قرر، إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، بعد حصول النائب ريبوار كريم: 156 صوتا، والنائب
شاخوان عبد الله
: 102 صوت، مع وجود 22 ورقة باطلة في الجولة الثانية.
يذكر أن مجلس النواب انتخب، اليوم الاثنين، هيبت
الحلبوسي
رئيساً للمجلس بدورته السادسة، كما انتخب
عدنان فيحان
لمنصب النائب الأول.
مقالات ذات صلة
الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن مرشحه لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان
03:54 | 2025-12-29
البرلمان.. تمديد استراحة الجولة الثانية بعد خلاف بشأن منصب النائب الثاني
14:24 | 2025-12-29
تعليق جديد للكربولي بشأن منصب رئيس البرلمان
16:49 | 2025-12-21
مجلس النواب يلجأ لجولة ثانية لانتخاب النائب الثاني
13:01 | 2025-12-29
البرلمان
انتخابات
وكالة الأنباء العراقية
شاخوان عبد الله
هيبت الحلبوسي
وكالة الأنباء
مجلس النواب
رئيس المجلس
عدنان فيحان
الحلبوسي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
محليات
34.84%
02:25 | 2025-12-29
تفاصيل مشروع الطاقة الشمسية في بغداد والمحافظات.. 40 أمبير مقابل 15 ألف دينار شهرياً
02:25 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
سياسة
23.19%
08:35 | 2025-12-29
من هو رئيس مجلس النواب الجديد هيبت الحلبوسي؟
08:35 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.1%
02:40 | 2025-12-29
أسعار صرف الدولار تحلق في الأسواق العراقية اليوم
02:40 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
محليات
20.87%
10:01 | 2025-12-29
الحرارة صفر مئوية غدا ومطالبات بتعطيل الدوام
10:01 | 2025-12-29
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
الأكثر مشاهدة
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
من الأخير
روح وليدي قبل أن يصبح الرئيس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
Live Talk
ما تأثير العرافة والخطابة؟ - Live Talk - الحلقة ١٩١ | 2025
12:30 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-29
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
عشرين
برلمان سابق وحكومة تصريف .. ملفات تغلق وأخرى تفتح! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-27
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
Biotic
هرمونات النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
حصاد السومرية
عقدة الرئاسة.. خشية من جولات برلمانية متعبة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
الهوا الك
بين أنياب الظلم الاجتماعي وظلال الرعاية الاجتماعية! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٨ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-26
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
هنادي وليان
”الصندوق الاسود للعلاقة بين دورتكِ الشهرية وهورموناتك - هنادي وليان - الحلقة ١٦ | 2025
14:15 | 2025-12-25
البرلمان "عالق" في محنتين.. انتهى اليوم الدستوري الأخير ولا يمكن تمرير المرشحَين ولا المجيء بثالث!
01:27 | 2025-12-30
العامري يتوقع إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني الثلاثاء
17:25 | 2025-12-29
مجلس النواب يقرر إجراء جولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني
16:51 | 2025-12-29
البرلمان.. انتهاء التصويت لانتخاب النائب الثاني وبدء العد والفرز
16:23 | 2025-12-29
مجلس النواب يستأنف عملية انتخاب النائب الثاني
15:13 | 2025-12-29
البرلمان.. تمديد استراحة الجولة الثانية بعد خلاف بشأن منصب النائب الثاني
14:24 | 2025-12-29
