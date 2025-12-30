البرلمان يتحرك نحو القوانين المعطلة.. رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة

وقال النائب عن الكتلة صگر المحمداوي لـ ، ان "جميع القوانين المعطلة هو هدف الجديد"، مبينا ان "العمل سيكون بدقة وبقوة لإمرار القوانين لخدمة الشعب".وأضاف ان "هذه القوانين ستخدم مصالح الشعب"، مبينا "اننا في كتلة صادقون متفائلين ونطمان الشعب ان نكون عند حسن ضنهم ونعمل لخدمتهم مع تفعيل القوانين".وذكر انه "تم اختيار رئيس ونائبه الأول بانسيابية مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، لافتا الى ان "رئاستي الوزراء والجمهورية ستمرران بسلاسة، والاطار التنسيقي مستمر باجتماعاته لحسم مرشح ".