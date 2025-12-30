الديمقراطي الكردستاني يلوح بالانسحاب من العملية السياسية

وقال عضو الحزب وفا محمد لـ ، ان "هناك وعودا من كتل سياسية وزعماء بتغيير معادلة حسم منصب النائب الثاني لرئيس لصالح مرشحنا "، مبينا "ننتظر الموقف اليوم بشان ذلك".وأضاف ان "عدم التصويت على شاخوان يعتبر عدم التصويت على المكون الكردي الفائز وضرب التوافق والعرف السياسي الذي يكون للفائز الأكبر بالمكون الكردي"، مشيرا الى انه "في حال استمرار الموقف لصالح شخصية أخرى ضد الديمقراطي وخاصة شخصية ريبوار كريم فهو ضرب المصالح الكردية".وتابع ان "ريبوار كريم لا يمثل الإقليم والاغلبية"، لافتا الى انه "الديمقراطي سيتخذ مواقف جريئة مع حكومة والاطار التنسيقي تصل الى الانسحاب من العملية السياسية، في حال عدم حسم هذا الامر".