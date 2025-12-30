اجتماع حكومي برئاسة السوداني لتعظيم الإيرادات المالية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماع "، مبينا ان "الاجتماع، وهو الثالث الخاص بتعظيم الإيرادات المالية، ناقش البرنامج الذي أعدته الضريبي، التي قدم رئيسها شرحاً مفصلاً عن هذا البرنامج والخطوات التي اشتمل عليها".وأضاف ان " وجه بدراسة البرنامج وتقدیم مقترحات نهائية للمجلس لكي تتخذ القرارات النهائية بشأنها"، موضحا ان "الاجتماع ناقش موضوع آليات الإقراض من دعم التصدير".وذكر ان "رئيس الوزراء اوعز بإعداد کشف بكل الصادرات والمصدرين والكميات والجهات المصدرة اليها من اجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من صندوق دعم التصدير"، لافتا الى ان "الاجتماع استكمل مناقشة مخرجات الجلسة السابقة الخاصة بتعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن متابعة تنفيذ رقم (1033) لسنة 2025، بجانب تقييم مقترحات لجنة الجباية الضريبية".