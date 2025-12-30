مفاوضات حسم منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان مستمرة ومطالبات للديمقراطي بتغيير عبد الله

– سياسي

وقال المصدر لـ ، ان "المفاوضات مستمرة داخل لحسم مرشح منصب النائب الثاني لرئيس المجلس".وأضاف ان "هناك توجه بمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغيير مرشحه لمنصب النائب الثاني لإضافة مرونة للمفاوضات وتسهيل حسم الموضوع".