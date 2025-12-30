انباء عن استبدال مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان

وقال المصدر لـ ، ان "هناك انباء باستبدال مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ، بشخصية أخرى".فيما اكد عضو الديمقراطي وفا محمد لـ نيوز، انه "في حال منح الكتل السياسية الضمانة بحسم منصب النائب الثاني عند تغيير مرشحنا شاخوان عبد الله فبالامكان تغييره، اما اذا تم تغيير المرشح ولم يحسم المنصب لصالح الحزب فسيؤدي ذلك الى خسارتين للحزب".وكشف مصدر مطلع في وقت سابق عن التوجه بمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتغيير مرشحه لمنصب النائب الثاني لإضافة مرونة للمفاوضات وتسهيل حسم الموضوع".