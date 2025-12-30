رئيس البرلمان ونائبه يعقدان اجتماعاً لفتح باب الترشيح من جديد على منصب النائب الثاني

وقال مراسل ، ان "رئيس ، ونائبه ، اجتمعا من اجل فتح باب الترشيح من جديد".يذكر أنه من يوم أمس جلسة البرلمان مفتوحة من اجل حسم منصل النائب الثاني لرئيس البرلمان، حيث لجأ المجلس الى عقد 3 جولات وكلها لم تنتهي بنتيجة حاسمة.ولا زالت المحاولات مستمرة من اجل انهاء هذا وعدم مخالفة التوقيتات الدستورية المحددة.