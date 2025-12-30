جرس البرلمان يقرع لاستكمال جلسة البرلمان الاولى والنواب يتوجهون الى القاعة

وقال مراسل ، إن "جرس قرع من جديد إيذانا لاستكمال جلسة اختيار النائب الثاني للدورة السادسة".يذكر أنه من يوم أمس جلسة البرلمان مفتوحة من اجل حسم منصل النائب الثاني لرئيس البرلمان، حيث لجأ المجلس الى عقد 3 جولات وكلها لم تنتهي بنتيجة حاسمة.ولا زالت المحاولات مستمرة من اجل انهاء هذا وعدم مخالفة التوقيتات الدستورية المحددة.