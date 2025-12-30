مصدر: محاولات لإقناع ريبوار كريم بسحب ترشحيه لمنصب النائب الثاني

وقال المصدر لـ ، أنه "بعد انتهاءالاجتماع مع رئيس فائق زيادان، خرج بعض النواب في محاولات للتفاوض مع ريبوار كريم لإقناعه بسحب ترشحيه لمنصب النائب الثاني".يذكر أنه من يوم أمس جلسة البرلمان مفتوحة من اجل حسم منصل النائب الثاني لرئيس البرلمان، حيث لجأ المجلس الى عقد 3 جولات وكلها لم تنتهي بنتيجة حاسمة.ولا زالت المحاولات مستمرة من اجل انهاء هذا وعدم مخالفة التوقيتات الدستورية المحددة.