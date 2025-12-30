مصدر: الجلسة ستشهد فتح الترشيح لمنصب النائب الثاني.. سينضم الاتروشي وشاخوان سينسحب

أكد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، أن الجلسة ستشهد فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني بعد الايذان بدخول النواب، فيما أشار الى ان الاتروشي سينضم الى الترشيح وهو الأقرب وشاخوان عبد الله سينسحب.





وقال المصدر لـ ، إن "الجلسة ستشهد فتح باب الترشيح لمنصب النائب الثاني ليتقدم ليكون مرشحاً ثالثا للمنصب ومن ثم يحصل انسحاب وتنطلق عملية الاقتراع".وأضاف، أن "هناك اتفاق بين الكتل لتمرير مرشح الديمقراطي الكردستاني الاتروشي".