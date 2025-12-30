جولة ثالثة وانسحاب وترشيح وانطلاق اقتراع.. هذا ما حدث بالبرلمان!

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن "الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس بدأت"، فيما اشارت الى ان "النائب المرشح لمنصب نائب الثاني لرئيس المجلس سحب ترشيحه للمنصب، فيما افتتح رئيس السن باب الترشيح لمنصب نائب الرئيس المجلس".وتابعت، أن "النائب الأتروشي رشح نفسه إلى منصب نائب "، مبينة أنه ""بدأت ايضاً عملية الاقتراع لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".