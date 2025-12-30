انتهاء عملية التصويت لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب.. وبدء العد والفرز

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، ورد لـ ، أن "عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس انتهت، وبدأت عملية العدّ والفرز".وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، بدء الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، فيما أشار الى بدء عملية الاقتراع.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بدأت"، فيما اشارت الى ان "النائب المرشح لمنصب نائب الثاني لرئيس المجلس سحب ترشيحه للمنصب، فيما افتتح رئيس السن باب الترشيح لمنصب نائب الرئيس المجلس".وتابعت، أن "النائب الأتروشي رشح نفسه إلى منصب نائب "، مبينة أنه ""بدأت ايضاً عملية الاقتراع لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".