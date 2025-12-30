تيار الموقف: مستمرون بترشيح ريبوار وسنتخذ إجراءات بحال حصول خرق دستوري

وقال علي لـ ، إن "الكتل السياسية الكردية المتواجدة الان مع مرشحنا ريبوار كريم واستطعنا خلال الجولات من الحصول على عدد كبير من التصويت وهناك خلل قانوني في عملية سحب المرشح وترشيح شخصية غيره".وتابع، أنه "مستمرين في ترشيح ريبوار كريم وننتظر نتائج التصويت من الجولة الثالثة، وسنأخذ خطوات أخرى في حال حصل أي خرق دستوري"، مبيناً أن تيار الموقف لديه عدد من المستشارين القانونيين لدراسة الخروقات القانونية".