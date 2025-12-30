مجلس النواب ينتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ ، أن " انتخب امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان".وفي وقت سابق، أعلنت ، انتهاء عملية التصويت لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب، فيما اشارت الى بدء عملية العدّ والفرز.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، ورد لـ نيوز، أن "عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انتهت، وبدأت عملية العدّ والفرز".