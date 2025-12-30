رئاسة مجلس النواب المنتخبة تتسلم مهام عملها من رئيس السن

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن "رئاسة المنتخبة تسلمت مهام عملها من رئيس السن".وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انتخاب النائب امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ نيوز، أن "مجلس النواب انتخب فرهاد امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان".وأشار الى أن "النائب فرهاد أتروشي حصل على 178 صوتاً، فيما حصل النائب ريبوار كريم على 104 صوت"، مبيناً أن "عدد الاصوات الباطلة بلغت 12 صوتاً".وأكملت ان "عدد المصوتين بلغ 294".