رئيس مجلس النواب يعلن افتتاح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

وذكرت ، في بيان ورد لـ ، أن "رئيس افتتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، تسلم رئاسة مجلس النواب المنتخبة مهام عملها من رئيس السن.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئاسة مجلس النواب المنتخبة تسلمت مهام عملها من رئيس السن".كما أعلن مجلس النواب، انتخاب النائب امين أتروشي نائباً ثانياً لرئيس البرلمان.وأشار الى أن "النائب فرهاد أتروشي حصل على 178 صوتاً، فيما حصل النائب ريبوار كريم على 104 صوت"، مبيناً أن "عدد الاصوات الباطلة بلغت 12 صوتاً".