الخنجر والحلبوسي يؤكدان على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في إقرار القوانين والتشريعات

وذكر بيان لمكتب الخنجر ورد لـ ، ان الاخير "استقبل رئيس ، وفي مستهل اللقاء بارك الخنجر، انتخاب رئيسا للبرلمان العراقي، متمنيا له التوفيق في مهمته الوطنية الجديدة"، مثمنا بالوقت ذاته "اكمال الدستوري وتعاون مختلف القوى الوطنية في هذا المجال".وخلال اللقاء الذي حضره رئيس تحالف السيادة سرمد الخنجر، وعدد من النواب من أعضاء التحالف، "تم بحث مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وسبل تعزيز الاستقرار، إضافة إلى مناقشة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وأهمية التنسيق بين القوى الوطنية لضمان أداء تشريعي فاعل يلبّي تطلعات المواطنين".وأكد الجانبان على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، ودعم عمل في إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي".كما شدد اللقاء على "أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تعاون وتفاهم بين مختلف القوى السياسية، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة بالعملية السياسية".