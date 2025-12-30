الكشف عن دور رئيس مجلس القضاء بمعالجة الخرق الذي رافق جلسة البرلمان

كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن دور القاضي ، بمعالجة الخرق الدستوري الذي رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وقالت المصادر، "جمع ، القاضي ، القادةَ السياسيين ورئيسَ ونائبه، إضافة إلى رئيس السن، في إطار معالجة الخرق الدستوري الذي رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب، والتي يُلزم الدستور خلالها بانتخاب ونائبيه في الجلسة ذاتها".

وبحسب المصادر المطلعة، "قدّم القاضي خلال اللقاء مجموعة من الحلول الدستورية والقانونية الواضحة، التي تضمن تصحيح المسار البرلماني والحفاظ على شرعية الإجراءات"، مؤكداً إلزام مجلس النواب بالمضي بهذه الحلول وفق السياقات الدستورية المعتمدة.



وأكدت المصادر أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الوطني الذي يضطلع به في حماية النظام الدستوري، وترسيخ الاستقرار السياسي، ومنع الانزلاق نحو أزمات دستورية، ما يعزز موقع القاضي فائق زيدان بوصفه صمام أمان حقيقي للعملية السياسية في البلاد".

وكان مجلس النواب انتخب في 29 كانون الأول الحالي، النائب رئيساً للمجلس، كما انتخب لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس وفرهاد أتروشي لمنصب النائب الثاني.