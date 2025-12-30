المجلس السياسي الوطني يعقد اجتماعا جديدا

عقد الوطني، مساء الثلاثاء، اجتماعا جديدا في العاصمة .





وقال تحالف العزم في بيان، "رئيس تحالف العزم يحضر اجتماع الوطني الذي عقد مساء الثلاثاء في منزل ".

الى ذلك، قال بيان صادر عن المجلس، "عقد المجلس السياسي الوطني، مساء الثلاثاء، اجتماعاً في ، في مقرّ تقدم ، وبحضور قادة الأحزاب والتحالفات السياسية المُشكِّلة للمجلس، ورئيس ".



وبارك المجتمعون انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، مؤكدين دعمهم لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتها، ولا سيما انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، بما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي.



وشدد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين قادة المجلس خلال المرحلة المقبلة، إزاء مختلف القضايا والملفات الوطنية.