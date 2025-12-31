مجلس النواب يعلن شروط الترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق – عاجل

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز: "نعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية؛ فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة أدناه، تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية الأصلية التي تثبت توافر تلك الشروط، مع سيرهم الذاتية، إلى رئاسة ".وأضاف البيان أن "الطلبات تُسلم إلى دائرة في مجلس النواب/ قصر المؤتمرات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، للأيام (الأربعاء، الأحد، الاثنين) الموافق 31 كانون الأول 2025، و4 و5 كانون الثاني 2026، لقاء وصل تسليم يثبت تقديم الطلب وتاريخه ومرفقاته من الوثائق".ويشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى المادة (1) من القانون ان يكون: