السوداني يلتقي الحلبوسي ويؤكد ضرورة استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " التقى، اليوم، رئيس الجديد هيبت حمد ، وقدم التهنئة له ونائبيه وفرهاد أمين أتروشي، بمناسبة انتخابهم ونيلهم ثقة النواب".وأشاد السوداني، بـ"هذه الخطوة التي تعزز الاستقرار السياسي لنظامنا الديمقراطي"، مشيرا الى "ضرورة العمل على تحقيق مصالح البلاد العليا".وأكد رئيس على "ضرورة استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، من أجل الاستمرار بتقديم للمواطنين في مختلف المجالات".