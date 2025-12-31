"انتخبوا من يعرف قيمة العراق".. أميرة الجابر أول مرشحة لرئاسة الجمهورية (وثيقة)

– سياسة



أعلنت السياسية المستقلة والناشطة النسوية، أميرة الجابر، اليوم الأربعاء، ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية، لتكون أول شخص يقدم أوراق اعتماده رسمياً، مطالبة أعضاء باختيار "من يعرف قيمة وسيادته".

وأكدت الجابر أنها مستوفية لكافة الشروط الدستورية والقانونية المطلوبة للترشح للمنصب.



وتشغل الجابر، بحسب تعريفها الشخصي، عضوية النسائي في . وقد نشرت عبر منصاتها في التواصل الاجتماعي رسالة الترشيح التي أرسلتها عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب، معلنةً بذلك دخولها السباق الرئاسي لعام 2026.

