السوداني مهنئاً بالعام الجديد: نشد عزمنا مجددا

وقال في تهنئته، "شعبنا العراقي الكريم ونحن نستقبل عاماً جديداً، يطيب لي أن اتقدم لكل وطننا المتآخية بالتمنيات الطيبة، بأن يكون العام الجديد عاماً لمواصلة العمل المخلص من أجل رفاه شعبنا وتقدمه، متضرعين إلى الباري جل وعلا أن يحفظ وشعبه، بلداً بحجم تاريخ الإنسانية، ومنبعاً للحضارات والعطاء الذي ذخر للبشرية معرفتها وعلومها وإرثها".

وأضاف "في العام الجديد، نشدّ عزمنا مجدداً لنؤكد لجماهيرنا الإصرار على خدمة أهلنا في كل مكان، والاستمرار في جهود التنمية، والخدمات، والإعمار، والتفاني في توفير كل تطلعات المواطنين ومتطلبات عيشهم الكريم".



وتابع في التهنئة "هذه رسالتنا التي لن نحيد عنها، والتزام نتشرف بتأديته لأهلنا في كلّ ربوع العراق الغالي".