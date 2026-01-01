الصفحة الرئيسية
سافايا يهنئ العراقيين: نعمل على أن يكون 2026 عام نهاية 18 ملفا عراقيا
سياسة
2026-01-01 | 00:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,269 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد المبعوث الأمريكي في
العراق
مار سافايا، اليوم الخميس، أن عام 2026 سيكون عاما لنهاية 18 ملفا داخليا عراقيا، مؤكدا العمل مع
الحكومة العراقية
على تأمين مستقبل مشرق للعراق والعراقيين.
وقال سافايا في رسالته بمناسبة حلول عام 2026، "إلى شعب
العراق
، مع استقبال عام ۲۰۲٦ ، أتقدم إليكم بأصدق التمنيات بالسلام والوحدة وتجدد الأمل. إن قوتكم وصمودكم مصدر إلهام للعالم"، مبينا ان "العام الجديد سيحمل فرصًا أفضل، واستقرارًا، ومستقبلًا أكثر إشراقًا لجميع العراقيين. سنعمل مع حكومة جمهورية العراق ضمن الدستور والقانون العراقي على تأمين مستقبل مشرق للعراق والعراقيين".
وأضاف سافايا، "نعمل على ان يكون عام ٢٠٢٦ عام لنهاية، عدم الاستقرار، ونهاية نهب ثروات البلد، وضعف الخدمات، والسلاح المنفلت، والتهريب، والبطالة، والميلشيات، وغسيل الأموال، والجهل، والتوترات الداخلية، والعقود الوهمية، والفقر، وعدم المساواة، والفساد، والتحايل على القانون، والظلم، والتدخلات الخارجية، والاختلاسات".
وتابع سافايا، أن "هذا الكلام موجه لمن عاثوا في ارض العراق فسادا. انتهى وقتكم وبدأ وقت العراق والعراقيين. سيبقى العراق وعلمه عاليا خفاقا ومصدر فخر لكل العراقيين وما زلنا في البداية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
سافايا في مقطع فيديو مثير للجدل: نتمنى ان يكون عام 2026 سنة تغيير على العراقيين
05:51 | 2025-12-30
السامرائي يهنئ بقدوم 2026: نتمنى أن يكون عام الاستقرار والأمل
16:21 | 2025-12-31
المبعوث الأمريكي سافايا يهنئ العراقيين بنجاح الانتخابات: واشنطن تبقى ملتزمة بشكل قوي لدعم العراق
00:47 | 2025-11-13
عام الحصان 2026: بوادر السلام ونهاية النزاعات والحروب العالمية!
08:30 | 2025-12-12
سافايا
العراق
2026
الحكومة العراقية
القانون العراقي
السومرية نيوز
قانون العراق
سومرية نيوز
السومرية
يا عراق
