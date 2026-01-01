بيان رئاسي ينفي حديثا يخص تحديد راتب رئيس الجمهورية

نفت رئاسة الجمهورية، الخميس، تصريحاً نُسب إلى رئيس الجمهورية يخص تحديد راتبه التقاعدي.

​

وجاء في بيان للرئاسة، "تنفي رئاسة الجمهورية بشكل قاطع منشورا تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن خبرا مفبركا نُسب زوراً إلى رئيس الجمهورية الدكتور ، يزعم فيه توجيه شكر إلى على تحديد راتبه التقاعدي بمبلغ (90) مليون دينار شهريا".

وأكدت رئاسة الجمهورية أن "هذا الخبر عار تماما عن ، ولا يمت إلى الواقع بصلة، ولم يصدر عن الرئيس أو عن أي جهة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ولم يجرِ أي لقاء أو تواصل مع وزارة المالية"، مشيرة الى أنه "يأتي في إطار حملات تضليل وتشويه متعمدة تقف ورائها جهات جبانة وفاسدة تهدف إلى الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وإثارة الرأي العام عبر بث معلومات كاذبة لا أساس لها".

وحذرت رئاسة الجمهورية من "تداول أو ترويج الأخبار الكاذبة والمضللة"، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى "تحري الدقة، والاعتماد على البيانات من مصادرها الرسمية فقط، كما تحتفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة الجهات التي تقف وراء فبركة ونشر مثل هذه الأكاذيب".