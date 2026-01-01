الصفحة الرئيسية
العراق يؤكد موقفه الثابت للحفاظ على أمن اليمن واستقراره
سياسة
2026-01-01 | 16:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
70 شوهد
أكدت
وزارة الخارجية العراقية
، موقف
العراق
الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن
اليمن
واستقراره.
وجاء في بيان للوزارة، "تتابع
وزارة الخارجية
باهتمام بالغ التطورات السياسية والأمنية الجارية في جمهورية
اليمن
الشقيق".
وأشار بيان الوزارة الى "موقف جمهورية
العراق
الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، بما ينسجم مع تطلعات شعبه الشقيق في العيش بسلام".
واعربت الوزارة في هذا السياق عن "أملها في أن تسهم الجهود الإقليمية والدولية في دعم مسار الاستقرار في اليمن، بما يعزز فرص التهدئة ويهيئ الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول مستدامة".
واشادت الوزارة بـ"المساعي الهادفة إلى ترسيخ السلام، مؤكدة ضرورة صون مصالح الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية".
كما شددت الوزارة على "أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف اليمنية، بوصفه السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول سلمية شاملة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني".
وكانت قوات "
التحالف العربي
" بقيادة
السعودية
أعلنت، قبل أيام، تنفيذ ضربة جوية ضد معدات عسكرية لسفينتين قادمتين من
الامارات
الى اليمن، أعلنت
بعدها
وزارة الدفاع الإماراتية
، سحب ما تبقى من قواتها في اليمن.
