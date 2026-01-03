الملا: المشروع السياسي لتحالف العزم أكبر من أي منصب

وقال الملا في تدوينة على منصة (X) تابعته ، ان "تحالف العزم بقيادة أثبت أن مشروعه السياسي أكبر من أي منصب".وأضاف "نطمئن جماهيرنا المليونية التي منحتنا ثقتها وانتخبتنا بأن حقوقكم وتمثيلكم الحكومي سيكونان بمستوى هذا التفاعل وهذه الثقة".