رئيس القضاء يؤكد أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ ، ان القاضي التقى اليوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال زيارته إلى مدينة .وأكد ، وفق البيان، "أهمية تقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة بموجب القانون".من جانبه، أشاد مسعود "بدور القضاء في ترسيخ احترام المدد الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية".