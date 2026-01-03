الخارجية: العراق تسلم مواقع البعثة الأممية (يونامي) في عموم البلاد

وذكر بيان للوزارة، "في إطار قرار الحكومة بإنهاء عمل بعثة لمساعدة (يونامي)، واستناداً إلى قرار رقم 2732 (2024) القاضي بإنهاء عمل البعثة بتاريخ 31/12/2025، وقّع وكيل ورئيس اللجنة المعنية باستلام مواقع البعثة الأممية في عموم البلاد، السفير ، مع نائب للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوردوني، محضر تسلّم مجمّع الأمم المتحدة المتكامل في ".وشهدت مراسم التوقيع، وفق البيان، "جولة تفقدية للمجمع والاطلاع على مرافقه، حيث أشاد السفير بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي على مدى العقدين الماضيين، وبمستوى التعاون والشراكة المثمرة مع العراق، والتي أسهمت بشكل فاعل في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، ولا سيما ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية".كما استذكر السفير بحر العلوم، بحسب البيان، "تضحيات بعثة يونامي، وفي مقدمتهم أعضاء البعثة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم عام 2003، وعلى رأسهم أول رئيس للبعثة الراحل دي ميللو"، معربًا عن "شكر العراق وتقديره لجميع الممثلين الخاصين للأمين العام الذين تعاقبوا على قيادة البعثة، وصولًا إلى الممثل الخاص الحالي السفير محمد الحسان".وأكد الجانبان أن "إنهاء عمل بعثة يونامي لا يمثل نهاية التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بل يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة التنموية، يقودها الفريق للأمم المتحدة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز ما تحقق من نجاحات".