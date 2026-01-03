الصفحة الرئيسية
ترامب يكشف عن "عادة طبية" يمارسها وينفي نومه بالاجتماعات
الخارجية: العراق تسلم مواقع البعثة الأممية (يونامي) في عموم البلاد
سياسة
2026-01-03 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
اعلنت
وزارة الخارجية
، اليوم السبت، تسلم مجمّع
الأمم المتحدة
المتكامل في العاصمة
بغداد
.
وذكر بيان للوزارة، "في إطار قرار الحكومة بإنهاء عمل بعثة
الأمم المتحدة
لمساعدة
العراق
(يونامي)، واستناداً إلى قرار
مجلس الأمن
رقم 2732 (2024) القاضي بإنهاء عمل البعثة بتاريخ 31/12/2025، وقّع وكيل
وزارة الخارجية
ورئيس اللجنة المعنية باستلام مواقع البعثة الأممية في عموم البلاد، السفير
محمد حسين بحر العلوم
، مع نائب
الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة السيد
كلاوديو
كوردوني، محضر تسلّم مجمّع الأمم المتحدة المتكامل في
بغداد
".
وشهدت مراسم التوقيع، وفق البيان، "جولة تفقدية للمجمع والاطلاع على مرافقه، حيث أشاد السفير
بحر العلوم
بالجهود التي بذلتها بعثة يونامي على مدى العقدين الماضيين، وبمستوى التعاون والشراكة المثمرة مع العراق، والتي أسهمت بشكل فاعل في دعم الاستقرار والتنمية في مختلف القطاعات، ولا سيما ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية".
كما استذكر السفير بحر العلوم، بحسب البيان، "تضحيات بعثة يونامي، وفي مقدمتهم أعضاء البعثة الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم عام 2003، وعلى رأسهم أول رئيس للبعثة الراحل
سيرجيو
دي ميللو"، معربًا عن "شكر العراق وتقديره لجميع الممثلين الخاصين للأمين العام الذين تعاقبوا على قيادة البعثة، وصولًا إلى الممثل الخاص الحالي السفير محمد الحسان".
وأكد الجانبان أن "إنهاء عمل بعثة يونامي لا يمثل نهاية التعاون بين العراق والأمم المتحدة، بل يشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشراكة التنموية، يقودها الفريق
القطري
للأمم المتحدة بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويعزز ما تحقق من نجاحات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
الامم
المتحدة العراق
محمد حسين بحر العلوم
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
محمد حسين بحر
الممثل الخاص
مجلس الأمن
بحر العلوم
محمد حسين
