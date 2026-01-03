السيد الصدر عن احداث فنزويلا: رسالة سماوية

وقال في بيان، تابعته ، إن "ما حدث في ( كاراكاس) على يد (ترامب) لهي رسالة واضحة عن (العولمة) التي كانت وما زالت هدفاً للإستكبار العالمي"،وتابع: "نعم، هي رسالة لكل المناوئين والمعارضين للسياسات الإمريكية بل الأعم من ذلك وخصوصاً مع الإلتفات إلى أن ما قام به (ترامب) من عملية إعتقال قد تكون مخالفة للقوانين الدولية، إذن فهي رسالة إلى كل المنظمات الدولية والقوانين الدولية بما فيها والأمم المتحدة والمحكمة الدولية وحقوق الإنسان وغيرها أجمع".ولفت الى انه "على الرغم من ذلك كله.. فإن لما حدث رسالة سماوية أيضاً.. من حيث سهولة سقوط الحكم وزوال الحكام الذين ألهتهم أموالهم وفسادهم عن شعبهم وعن معاناتهم التي جعلت منهم شعوباً مسحوقة".واكمل: "فإذا كان اليوم.. سقوط وحكمه على يد الظالم.. وكما ورد: الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه.. فسيكون سقوط الظالمين والفاسدين بنفس الطريقة أو بطرق أخرى لا يعلمها إلا الله".واختتم: "اللهم فأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ، اللهم فاجعلنا من الصالحين المحبين لوطننا وإفصل بيننا وبين القوم الظالمين والفاسدين والتبعيين الذين عاثوا في الأرض ظلماً وارهاباً وذبحاً.. اللهم وحرر بلدنا الحبيب من كل فساد وظلم وإنحلال إنك على كل شيء قدير".