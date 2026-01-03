البرلمان يحدد الموعد النهائي لتقديم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية

وقالت رئاسة ، في بيان ور لـ ،، إنها "تؤكد أن الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون يوم الاثنين المقبل، الموافق 5 كانون الثاني 2026، ولغاية نهاية الدوام الرسمي".وفي وقت سابق، اعلن مجلس النواب عن جدول اعماله جلسته يوم الاثنين المقبل.