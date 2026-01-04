رئيسا مجلس القضاء ومجلس الوزراء اول المفصحين عن ذممهم المالية لـ2026

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس (محمد شياع السوداني) ورئيس القاضي (فائق زيدان)، ليغدوا أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث".وأشارت الهيئة إلى أنَّ "المادَّة (١٦/ أولاً) نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأعلى)، فضلاً عن غيرهما ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية، كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".