الفياض: المؤسسة الأمنية انهارت بفترة داعش.. والحشد أتاح إعادة بنائها
سياسة
2026-01-04 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
240 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
أكد رئيس
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الاحد، ان الحشد أتاح للمؤسسة الأمنية إعادة بناء نفسها بعد تعرضها لهزة في فترة
داعش
، مشيرا الى ان البعض راهن على توتر العلاقة بين الحشد والقوات الأمنية.
وقال الفياض في كلمة خلال المحفل المركزي التأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في
بغداد
، ان "البعض كان يراهن على توتّر العلاقة بين الحشد والقوات الأمنية، إلا أنّ العلاقة أصبحت روحية، وأسهموا معًا في صناعة النصر".
وأضاف ان "
الحشد الشعبي
أتاح للمؤسسة الأمنية إعادة بناء نفسها بعد أن تعرّضت لهزّةٍ إبان حقبة
داعش
".
وأوضح ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسموا خطا ثابتا في الدفاع عن الوطن وبناء معادلة الأمن والتعايش المجتمعي".
>>
تابع قناة السومرية على منصة x
منصة x
العراق
الحشد
الفياض
هيئة الحشد الشعبي
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
مؤسسة الأمن
سومرية نيوز
هيئة الحشد
السومرية
بغداد
