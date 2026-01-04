الفياض: المؤسسة الأمنية انهارت بفترة داعش.. والحشد أتاح إعادة بنائها

وقال الفياض في كلمة خلال المحفل المركزي التأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في ، ان "البعض كان يراهن على توتّر العلاقة بين الحشد والقوات الأمنية، إلا أنّ العلاقة أصبحت روحية، وأسهموا معًا في صناعة النصر".وأضاف ان " أتاح للمؤسسة الأمنية إعادة بناء نفسها بعد أن تعرّضت لهزّةٍ إبان حقبة ".وأوضح ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسموا خطا ثابتا في الدفاع عن الوطن وبناء معادلة الأمن والتعايش المجتمعي".