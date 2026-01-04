السوداني: نزع السلاح سيكون عراقياً خالصاً والمرجعية أكدت على حصره بيد الدولة

جاء ذلك خلال المحفل الرسمي المركزي بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد "قادة النصر"، حيث استذكر الجريمة التي استهدفت الشهيدين وأبو ورفاقهما، واصفاً إياها بـ"الاعتداء الآثم والخرق الكبير لسيادة "، ومنطقة مدنية آمنة تحرم القوانين الدولية المساس بها.وأكد السوداني المضي في استكمال السيادة الوطنية، معلناً الوصول إلى إنهاء مهام في العراق، وكشف عن تسلّم قاعدة " " خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشار إلى إنهاء وجود بعثة (يونامي) في العراق، معتبراً إياها خطوة مهمة في ملف السيادة.وأوضح أن حصر السلاح بيد الدولة ليس استهدافاً لأحد، بل هو حماية للعراق ونزع لذرائع من يريد الاعتداء عليه، مؤكداً أن المرجعية الدينية أكدت مراراً على هذا الامر.وحذر السوداني من مخططات الكيان الصهيوني التي تستهدف استقرار المنطقة، مؤكداً أن العراق يمثل الحجر الأساس في هذا الاستقرار.وأشاد السوداني بتضحيات الشهيد المهندس الذي لم يكن يفرق بين مواطن وآخر، وبإسهامات الشهيد سليماني في دعم العراق ضد الإرهاب، واصفاً مشاركة والأشقاء بأنها كانت أحد أسباب النصر المؤزر.