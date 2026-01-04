اختيار شاخوان عبد الله رئيساً لكتلة الديمقراطي الكردستاني البرلمانية

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني قررت اليوم اختيار لتولي رئاسة الكتلة في للدورة الحالية".ويأتي هذا الاختيار في إطار ترتيب الأوراق السياسية للكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، تزامناً مع الاستحقاقات التشريعية المقبلة.