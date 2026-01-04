سباق "رئاسة الجمهورية": 30 مرشحاً بينهم 5 نساء.. وباب التقديم يغلق غداً

في سياق التنافس، قدم كل من (كمرشح مستقل) والنائب السابق عن أوراق ترشحهما رسمياً إلى المنصب صباح اليوم الأحد.وتستمر في البرلمان باستلام وتدقيق الطلبات لضمان مطابقتها للمواصفات القانونية.وكشف مصدر نيابي أن عدد الذين ملأوا استمارات الترشح وصل حتى الآن إلى 30 شخصاً، من بينهم 5 نساء، مبيناً أن هذا العدد مرشح للارتفاع قبل إغلاق باب الترشح بنهاية الدوام الرسمي ليوم غدٍ الاثنين.-أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.-أن يكون كامل الأهلية وأتمّ الأربعين عاماً من عمره.-أن يكون ذا سمعة طيبة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل، ومعترفاً بها من قبل في .-غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.-ألا يكون مشمولاً بأحكام إجراءات والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.