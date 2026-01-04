اجتماع بين رئيس الوزراء وشركة أميركية تخص الطاقة

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الأحد، نائب رئيس شركة الأمريكية للطاقة جو كوك"، مبينا ان "اللقاء شهد التباحث في عمل الشركة وفرص التعاون المتاحة في قطاعات النفط والطاقة، مع ، وسبل تعزيز الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن افضل الخطوات لإزالة العقبات وتكييف العقود لتتناسب مع مستهدفات التنمية التي تتبناها الحكومة من أجل تعظيم عوائد الانتاج النفطي وتوسعة قدرات التصفية والتكرير".ووجه "باستمرار المباحثات بين وزارة النفط والشركة من أجل ايجاد افضل المديات الاستثمارية للقطاع النفطي الوطني، والاستثمار الأمثل للثروة النفطية".