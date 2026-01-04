الاتفاق على عقد 8 جلسات لمجلس النواب شهريا

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب عقد، اليوم الأحد، اجتماعا مع النائب الأول والنائب الثاني أمين الأتروشي"، مبينا انه "تم بحث عدد من الملفات التي تخصُّ عمل المجلس، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة".وذكر ان "الاجتماع ناقش الاستعدادات وتهيئة جدول أعمال شهري يتضمَّن ثماني جلسات شهرياً"، لافتا الى انه "تم التأكيد على أهمية وسرعة تشكيل لجان المجلس الدائمة؛ لممارسة دورها الكامل، والشروع بتلك الخطوات من خلال تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية في جلسة يوم غد الاثنين، تتولَّى تقديم مقترح إلى ونائبيه يتضمَّن توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان النيابية حسب النظام الداخلي والاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة الاختصاص".