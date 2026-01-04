الصفحة الرئيسية
نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الدورة الحالية أصعب.. علينا الحذر والعمل بهدوء
الاتفاق على عقد 8 جلسات لمجلس النواب شهريا
سياسة
2026-01-04 | 10:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
293 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اتفقت رئاسة
مجلس النواب
، اليوم الاحد، على عقد 8 جلسات للمجلس شهريا.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس النواب
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
عقد، اليوم الأحد، اجتماعا مع النائب الأول
عدنان فيحان
والنائب الثاني
فرهاد
أمين الأتروشي"، مبينا انه "تم بحث عدد من الملفات التي تخصُّ عمل المجلس، والتأكيد على أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة".
وذكر ان "الاجتماع ناقش الاستعدادات وتهيئة جدول أعمال شهري يتضمَّن ثماني جلسات شهرياً"، لافتا الى انه "تم التأكيد على أهمية وسرعة تشكيل لجان المجلس الدائمة؛ لممارسة دورها الكامل، والشروع بتلك الخطوات من خلال تشكيل لجنة من رؤساء الكتل النيابية في جلسة يوم غد الاثنين، تتولَّى تقديم مقترح إلى
رئيس المجلس
ونائبيه يتضمَّن توزيع أعضاء مجلس النواب على اللجان النيابية حسب النظام الداخلي والاستحقاقات الانتخابية، مع مراعاة الاختصاص".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
