نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الدورة الحالية أصعب.. علينا الحذر والعمل بهدوء

اعتبر نائب رئيس ، الأحد، أن الدورة البرلمانية الحالية هي أصعب لأسباب عدة، فيما أكد ضرورة الحذر والعمل بهدوء.

وقال الاتروشي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية ، "سنعمل كفريق واحد في ، السياسة طبيعتها فيها متغيرات ومفاجآت خصوصا البلدان التي فيها انتخابات وديمقراطية".

وأضاف أن " عبارة عن 18 دائرة انتخابية وهذه الدورة تختلف عن الدورة السابقة"، مردفا بالقول "هذه الدورة اصعب لاسباب كثيرة منها الواقع السياسي القلق في العراق، ومشاكل اقتصادية ومالية، والوضع الإقليمي القلق، علينا الحذر والعمل بهدوء وعقلانية بمنطق السياسية وليس بمنطق القوة".

وبشأن شكل الحكومة المقبلة، قال الاتروشي "صعب التوقعات في العراق، أتمنى من الكتل الكبيرة تصحيح مسار العملية السياسة وإصلاح النظام السياسي".

وعن منصب رئيس الجمهورية، قال نائب ، "المكونات الثلاثة متفقة أن الأغلبية هي من ترشح للمناصب"، مطالباً المكونين الشيعي والسني بـ"احترام إرادة المكون الكردي باعتباره مكونا أساسيا"، مضيفا "المؤذي التدخل بالخيارات".

الى ذلك، قال الاتروشي، إن "العراق ليس لديه فلسفة اقتصادية واضحة"، لافتاً الى أن "الاقتصاد ريعي ويعتمد على مورد واحد وهذه مشكلة كبيرة".