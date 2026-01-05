نائب رئيس البرلمان لـ السومرية: الاعتماد على النفط سيوصل النظام السياسي الى الانهيار

وقال الاتروشي خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية ، انه لا يوجد بلد في العالم يدفع رواتب لـ 5 ملايين موظف داخل ، مشيرا الى ان " أي ازمة عالمية تضرب سوق النفط سنكون امام انهيار النظام السياسي".