السفير التركي في مكتب السامرائي لبحث فرص المرحلة المقبلة

وقال للسامرائي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد، اليوم الإثنين، سفيرَ الجمهورية التركية لدى ، بورا إنان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".وأشار الى انه "تناول اللقاء المستجدات السياسية في المنطقة وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين وأنقرة، إلى جانب استمرار التعاون في الملفات المشتركة وبما يرسّخ الاستقرار ويعزز فرص التنمية المتبادلة في المرحلة المقبلة".